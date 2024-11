Welser mit E-Scooter im Alkohol- und Drogenrausch gestoppt

Veröffentlicht am 16. November 2024, 08:59 / ©5 Minuten

In den frühen Morgenstunden am Samstag, dem 16. November 2024, stoppte eine Polizeistreife in Wels, Oberösterreich, einen 43-jährigen Mann, der mit seinem E-Scooter auf dem Gehsteig unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war.

34-Jähriger hatte 1,2 Promille

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille – deutlich über dem erlaubten Limit. Zudem gestand der Welser, auch Drogen konsumiert zu haben, und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Trotz dieser Hinweise verweigerte er jedoch eine klinische Untersuchung. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt, und der Mann wird nun angezeigt.