Wetterumschwung: Adriatief bringt Regen und Schnee

Aktuell ist die Prognose noch etwas unsicher, wie ein Meteorologe von Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten betont. Klar sagen könne er aber bereits, dass sich das Wetter am Mittwoch eher trüb verhalten wird. „Der Hauptregen wird sich vermutlich auf Slowenien und Oberitalien beschränken“, erklärt der Fachmann. Jedoch könnte es auch in Kärnten und der Steiermark zu Niederschlag kommen. Dazu frischt der Wind auf. „Spitzen zwischen 50 und 60 km/h sind zu erwarten.“

Schnee bis in die Tallagen

Spätestens am Mittwochnachmittag trifft dann von Norden her zunehmend kalte Luft ein, welche die Temperaturen purzeln lässt. Dann verwandeln sich die Regentropfen aller Voraussicht nach in Schneeflocken. „Zu Mittag könnte es zum Beispiel im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau oder in der westlichen Obersteiermark so weit sein.“ Bis zum Abend dürfte die Schneefallgrenze sogar bis in Tallagen sinken. „Dann könnten auch einige Flocken in Villach oder Klagenfurt fallen“, so der Meteorologe. Weiters könnte es im steirischen Ausseerland oder im Ennstal ein paar Zentimeter Neuschnee geben. Am Donnerstag stellt sich dann vorübergehend eine Wetterberuhigung ein, bevor am Freitag ein neuerliches Tief auf uns zukommt.