Ungewöhnliche Besichtigung: Kunde will mehr als nur die Traumimmobilie

Veröffentlicht am 16. November 2024, 09:55 / ©PULS 4

Nach einem verschwitzen Termin findet endlich die Besichtigung der Traumimmobilie auf 180 Quadratmetern mit Kerstin und ihrem Kunden statt. Doch der scheint auch andere Interessen zu haben: Er will ein Date mit der Steirerin. „Was sage ich jetzt am besten, dass ich nicht gleich zu schroff werde“, fragt sich Immo Queen Kerstin. Eigentlich war die Steirer Maklerin endlich mit ihrem Kunden zu einer Wald- und Wiesen-Traumimmobilie verabredet, nachdem sie letzte Woche den Termin verschwitzt hatte.

„Hab‘ dann schnell mitbekommen, dass nicht der Hauptfokus auf der Immobilie liegt“

180 Quadratmeter stehen zum Vermieten bereit. Doch schon bald merkt Kerstin, dass nicht alles rund bei der Besichtigung läuft: „Ich hab‘ dann schnell mitbekommen, dass nicht der Hauptfokus auf der Immobilie liegt, sondern auf ein gewisses anderes Interesse.“ Der Kunde möchte sie gerne auf einen Drink einladen. Doch dazu hat Kerstin eine klare Meinung: „Meine Kompetenz ist mir eigentlich im Vordergrund.“

„Sie hatte wirklich Geduld mit uns“

Bei Wienerin Lisa steht ein freudiger Tag bevor: Kundin und Modedesignerin Elif hat sich nach mehreren Besichtigungen endlich für ihre Traum-Wohnung entschieden. Eine 2,9 Mio. Euro teure Residenz in Wien Hietzing soll es sein: „Sie hatte wirklich Geduld mit uns“, gibt Elif zu. Doch nun muss auch die Kundin Verständnis an den Tag legen, denn in der ganzen Freude hat Lisa das Übergabeprotokoll vergessen. Daran soll die Schlüsselübergabe jedoch nicht scheitern. Und dann meldet sich auch der britische Makler Oliver: Er hat ein Update bezüglich der möglichen, internationalen Kooperation. Haben sich Lisa und Kollege Hape gegen die Konkurrenz durchsetzen können?

©PULS 4 Traumhaus im Grünen oder Date? „Immo Queens“ am Montag, dem 18. November 2024,um 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4