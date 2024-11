Längere Öffi-Betriebszeiten ab Mitte Dezember

Künftig verkehren die Villacher Linien von Montag bis Freitag drei Stunden länger. Also von 5 bis 22 Uhr statt wie bisher von 6 bis 20 Uhr. Mit der Betriebszeiten-Ausweitung soll nicht nur das Angebot für Öffi-Nutzer verbessert werden, auch die Fahrgastzahlen sollen weiter steigen. Zusätzlich werden die Busse der Linie 5A (mit dem Kerngebiet St. Martin und Untere Fellach) im Halbstunden-Takt fahren. Für die Linien 5A und 5B gibt es ab Fahrplanwechsel erstmals auch einen Sonn- und Feiertagsverkehr. Darüber hinaus soll es kleinere Adaptierungen im Fahrplan geben, unter anderem mit besseren Umstiegszeiten an der Bahnhaltestelle Seebach (Linie 8), geänderten Frühfahrten auf der Linie 5A/5B und vier zusätzlichen Kursen auf der Linie 1, die direkt vom Stadtteil „Manhattan“ in die Innenstadt führen.

Nutzt du die Villacher Öffis? Regelmäßig. Hin und wieder. Gar nicht. Ich lebe nicht in Villach. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Villach erweitert Busangebot

Die Neuerungen bringen den Öffi-Nutzern insgesamt 138 neue Kurse und steigern die Bus-Angebotskilometer um 16 Prozent. „Die Stadt Villach hat noch nie so viele Schritte gesetzt, um das Busangebot weiter zu verbessern“, weiß Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) ergänzt: „Grundlage für diese wichtige Angebotsausweitung sind die zahlreichen Verbesserungsvorschläge und Anregungen der Villacher. Vielen Dank für die konstruktiven Rückmeldungen und dass Sie den Weg der Mobilitätswende mit uns gemeinsam gehen.“

©Stadt Villach/Marta Gillner Am Foto: Stadtrat Sascha Jabali Adeh, Landesrat Sebastian Schuschnig und Bürgermeister Günther Albel (v.l.)

Stadt und Land fördern Villachs Busverkehr

Bürgermeister Albel und Stadtrat Jabali Adeh heben in diesem Zusammenhang auch die positive Kooperation mit dem Land Kärnten hervor. Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) dazu: „Das Verkehrsreferat des Landes hat die Stadt Villach bereits mit 4,8 Millionen Euro beim Ausbau des Bustaktes unterstützt. Auch künftig nimmt das Land jährlich knapp eine halbe Million Euro für den Ausbau des Öffi-Angebotes in die Hand. Von den vielen Neuerungen wird die Bevölkerung in Villach noch viele Jahre deutlich profitieren.“ Konkret investieren Stadt Villach und Land Kärnten in diese Verkehrsausweitung rund eine Million Euro jährlich. Siegfried Tanczos, Geschäftsführer von Dr. Richard Kärnten, erklärt abschließend: „Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir der verlässliche Partner für den Betrieb der BUS:SI-Linien in Villach sind. Es freut uns, dass wir auch diese umfassenden Verbesserungen für die Villacher umsetzen dürfen.“