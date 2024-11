Arbeiter (46) in Wien lebensgefährlich verletzt

Beamte der Polizeiinspektion Lehmanngasse wurden gestern Vormittag in die Maurer-Lange-Gasse, in Wien-Liesing, zu einem Arbeitsunfall gerufen. Bei Baumschnittarbeiten im dortigen bewaldeten Gebiet wurde ein 46-jähriger Bosnier schwer verletzt. Die Beamten leiteten umgehend die Rettungskette ein, und der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. „Zum Zeitpunkt der Einlieferung befand sich der Arbeiter in Lebensgefahr“, so die Landespolizeidirektion Wien.