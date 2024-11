Europäischer Kinotag in Graz: Filme, die bewegen – und das gratis!

as Geidorf Kunstkino in Graz zeigt am Europäischen Kinotag Filme, die zum Nachdenken über Nachhaltigkeit und Umweltschutz anregen.

Filmfans aufgepasst! Am 17. November verwandelt sich das Geidorf Kunstkino in Graz in eine Bühne für inspirierende Geschichten über Klima, Nachhaltigkeit und Umweltschutz – und das alles bei freiem Eintritt! Der Europäische Kinotag feiert seine neunte Auflage und bringt in Zusammenarbeit mit Cineplexx und Partnern wie dem Creative Europe MEDIA und dem Klimaschutzministerium ein ganz besonderes Programm in die Steiermark.

Von Europa lernen: Nachhaltigkeit im Fokus

Die Grazer Filmvorführungen sind Teil des EU Youth Cinemas: Green Deal und beleuchten, wie europäische Länder mit der Klimakrise umgehen. Um 17 Uhr startet der Abend mit dem berührenden tschechischen Kurzfilm „Tierheim“, der die Geschichte behinderter Tiere erzählt, die ein Zuhause finden. Anschließend zeigt der Dokumentarfilm „Generation Change: Wer rettet die Welt?“ die Reise der Grazer Klimaaktivistin Sarah Sadeghi quer durch Europa. Von Portugal bis in die Tschechische Republik begegnet sie jungen Menschen, die Hoffnung machen und beweisen, dass Wandel möglich ist.

Freier Eintritt, volle Inspiration

Das Beste: Für alle Vorstellungen gilt das First-Come-First-Served-Prinzip. Zählkarten gibt es direkt an der Kinokasse – ohne Voranmeldung. Neben Graz nehmen auch Kinos in Wien und Villach teil.

Ein nachhaltiger Kinoabend für alle

Das Projekt EU Youth Cinema: Green Deal geht weit über diesen Tag hinaus. Mit über 50 europäischen Filmen, begleitet von Lehrmaterialien, Workshops und Diskussionen, setzt es Maßstäbe für Film- und Umweltbildung. Cineplexx ist exklusiver Partner und unterstützt die kostenlose Verfügbarkeit des Programms in 11 Ländern.