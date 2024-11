Kärntner Ausnahmekünstler erhält hohe Bundes-Auszeichnung

Sigi Kulterer wurde 1955 in Ruden geboren und ist als freischaffender Künstler tätig. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten stehen in erster Linie existenzielle Fragen, wie die menschliche Daseinsbewältigung und das zunehmende Konfliktpotenzial mit der Umwelt. Am Freitag wurde ihm im Künstlerhaus in Wien das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen.

„Sorgt immer wieder für internationales Aufsehen“

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gratuliert dem Kärntner Künstler: „Sigi Kulterer sorgt mit seinen Arbeiten immer wieder für internationales Aufsehen und ist damit ein wichtiger kultureller Botschafter Kärntens in der Welt.“ Auch ist Kulterer mittlerweile Träger zahlreicher Auszeichnungen, so etwa des Ehrenzeichens des Landes Kärnten. Zudem ist er Ehrenbürger der Gemeinde Ruden.