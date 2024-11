Regional statt global: Weihnachts-Schaufenster setzt auf Nachhaltigkeit

In der Schmiedgasse 17 in Graz gibt ein festlich dekoriertes Schaufenster einen Vorgeschmack auf das nachhaltige Angebot des Grieskindlmarkts.

Nachhaltigkeit trifft Weihnachtszauber: In der Schmiedgasse 17 lädt ab sofort ein weihnachtlich gestaltetes Schaufenster zum Entdecken ein. Unter dem Motto „nachhaltiges Christmas Shopping“ präsentiert das Team von Omas Teekanne eine besondere Auswahl regionaler Produkte.

Von Keramik bis Vintage-Spielzeug – das wartet auf dem Grieskindlmarkt

Von handgemachter Keramik und hochwertigen Tees bis zu Vintage-Spielzeug und festlichen Christmas-Pullovern – das Angebot spricht all jene an, die auf der Suche nach nachhaltigen und regionalen Geschenken sind. Die ausgestellten Produkte können ab nächster Woche auch auf dem Grieskindlmarkt erworben werden. Die feierliche Eröffnung des Marktes findet am Freitag, dem 22. November 2024, statt. Besucher sind dann donnerstags und freitags von 15 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 20 Uhr willkommen.