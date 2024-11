KABEG erhält Zuschlag: Neues Gesundheitszentrum entsteht in Villach

„Die KABEG hat, nachdem das erstgereihte Team der Ärztekammer abgelehnt hatte, den Zuschlag als Betreiberin des Zentrums in Villach erhalten“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Samstag. Zudem wird die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) am Montag weitere Primärversorgungseinheiten (PVE) in Völkermarkt, Wolfsberg und Spittal ausschreiben. Eine vorangegangene Interessentenabfrage sei bereits vielversprechend gewesen. Prettner: „Damit könnten dem bereits bestehenden PVE in Klagenfurt bald vier weitere folgen, und wir sind dem flächendeckenden Ausbau einen großen Schritt näher.“

©Büro Beate Prettner Am Foto: Landesrätin Beate Prettner (SPÖ)

Spitalsambulanzen entlasten

Ziel der Primärversorgung ist es, die Gesundheit der Menschen zu fördern, Prävention zu stärken und gleichzeitig inter- und multiprofessionelle Betreuung zu gewährleisten. „Zudem sollen die Zentren eine deutliche Erleichterung speziell für die Spitalsambulanzen bringen“, so die Gesundheitslandesrätin und weiter: „In den geplanten PVE werden Ressourcen gebündelt, der Verwaltungsaufwand für das Fachpersonal reduziert und damit ermöglicht, dass der Fokus ausschließlich auf gesundheitliche Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten gerichtet wird.“ Die Zentren sollen darüber hinaus zumindest 45 Stunden in der Woche geöffnet haben. Finanziert werden die Primärversorgungszentren von den Sozialversicherungsträgern, dem Land Kärnten und dem Kärntner Gesundheitsfonds.