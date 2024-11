Drei Tote: Horror-Unfall kostete drei Personen das Leben

Der Horror-Unfall spielte sich am Freitagabend, dem 15. November 2024, kurz nach 22 Uhr in Leopoldsdorf im Marchfeld, Bezirk Gänserndorf, ab. Das Auto dürfte auf der L9 von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht sein. Drei der fünf Insassen ließen noch an der Unfallstelle ihr Leben, für sie kam jede Hilfe zu spät. Zwei Personen konnten reanimiert werden. Mit schweren Verletzungen wurden sie in Krankenhäuser in Wien und St. Pölten gebracht.

Identität noch unklar

Rätsel gibt derzeit die Identität der Verunfallten auf. Wie „NÖN“ berichtet, dürfte es sich bei dem Fahrzeug um ein Auto mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge oder Personen beteiligt. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Mehrere Feuerwehren, die Rettung sowie Notärzte, Polizei und Rettungshubschrauber standen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2024 um 12:52 Uhr aktualisiert