Neuer Kapitän für die SPÖ Spittal: Klammer übernimmt das Ruder

Am Foto: Stadtrat Andreas Unterrieder mit dem neuen Stadtparteivorsitzenden Christian Klammer (v.l.)

Veröffentlicht am 16. November 2024, 12:52 / ©SPÖ Spittal

„Mit Gemeinderat Christian Klammer an der Spitze der Stadtorganisation der SPÖ Spittal konnte ein kompetenter und erfahrener Nachfolger gefunden werden“, freut sich Andreas Unterrieder. Der scheidende Vorsitzende hatte bereits im Vorfeld des Parteitages bekanntgegeben, dass er nach vier Perioden und mehr als elf Jahren nicht mehr für dieses Amt kandidieren wird. Er will aber weiterhin aktiv in der Stadtpartei mitarbeiten und auch seine Funktion als Stadtrat weiter mit vollem Engagement ausüben.

Vorsitzwechsel in der SPÖ-Stadtorganisation

Bei seiner Antrittsrede dankte Christian Klammer den Mitgliedern der SPÖ-Stadtorganisation für das Vertrauen. „Ich bin stolz, gemeinsam mit dem gesamten Team der Stadtparteileitung, die SPÖ-Stadtorganisation als neuer Vorsitzender in die Zukunft zu führen. Die Herausforderungen sind groß, aber ich freue mich auf diese Aufgabe und blicke positiv in die Zukunft“, so Klammer. Ein erfreulicher Höhepunkt des Stadtparteitages war auch die Ehrung verdienter Sozialdemokraten, die zum Teil schon über 50 Jahre der SPÖ Spittal die Treue gehalten haben.