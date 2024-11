Kollision in Kalsdorf: Feuerwehr rückte aus

Nach dem Unfall in Kalsdorf sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und entfernte die Fahrzeugtrümmer von der Fahrbahn.

Nach dem Unfall in Kalsdorf sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und entfernte die Fahrzeugtrümmer von der Fahrbahn.

Veröffentlicht am 16. November 2024, 13:04 / ©Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf

Um 10.39 Uhr kam in Kalsdorf zu einem Verkehrsunfall. „Nach dem Absichern der Unfallstelle haben wir nach der Freigabe der Polizei die Fahrzeuge an geeigneter Stelle abgestellt und die verbliebenen Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernt“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Kalsdorf in einem Einsatzbericht.