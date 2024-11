Unfall bei Krampuslauf: „Zuerst wollte er keine Hilfe“

Seit drei Wochen macht der 18-jährige Julian H. die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Schneller, als ihm lieb war, musste er das Gelernte auch in der Praxis umsetzen. Denn ein Besuch auf einem Krampuslauf in der Gemeinde Paternion, endete mit einem dramatischen Zwischenfall. Ein Mann erlitt Verbrennungen an der Hand durch eine Leuchtfackel. Julian sah alles mit an.

„Zuerst wollte er keine Hilfe“

„Er ist mit seiner Freundin genau vor mir gestanden. Ich konnte beobachten, wie er sich hinunterbeugte, um die glimmende Leuchtfackel aufzuheben. Genau in diesem Moment ging sie los“, schildert er im Gespräch mit 5 Minuten. Die Folge: Verbrennungen an Daumen und Zeigefinger zu. „Man konnte genau sehen, dass auch geschmolzene Plastikstücke darauf klebten“, erzählt Julian. Dennoch wiegelte der Mann jegliche Hilfe zunächst ab. Dann setzten die Schmerzen ein.

Rettungshubschrauber rückte aus

Julian ging daraufhin zur Feuerwehr, um den Erste-Hilfe-Koffer zu holen. „Ich habe ihm die Hand verbunden und die Rettung alarmiert“, erklärt der junge Mann. Währenddessen hätten die Freundin des Verletzen und ein Ordner auf ihn geachtet. „Am Handy wurde mir dann gesagt, dass sie einen Rettungshubschrauber schicken würden, damit der Verletzte rasch zu einer Schmerzmedikation kommt. Den habe ich in der Folge auch eingewiesen.“

Appell an andere

Mitfliegen wollte der Verletzte jedoch nicht. Bei Julian sorgt das für Unverständnis: „Er wird in den nächsten Tagen ohnehin zum Arzt müssen, um das Plastik von seiner Haut entfernen zu lassen.“ Anderen rät er in solchen Situationen immer Ruhe zu bewahren und Erste Hilfe zu leisten: „Natürlich ist der Erste-Hilfe-Kurs bei den meisten ein paar Jahre her, aber macht zumindest das, was ihr euch zutraut“, betont der couragierte Helfer abschließend.

