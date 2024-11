Rotjacken zu Gast beim Tabellenvierten in Slowenien

Am Sonntag geht es für die Rotjacken in die slowenische Hauptstadt.

Im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen tritt der EC-KAC am Sonntag, dem 17. November 2024, wieder auswärts an: Die Rotjacken gastieren beim Olimpija Ljubljana in Sloweniens Hauptstadt. Gegen die Grünen Drachen punkteten die Klagenfurter zuletzt neunmal in Folge. Das erste Saisonduell ging im September jedoch nach Verlängerung verloren.

„Können die Partie gewinnen“

KAC-Verteidiger Thomas Klassek will die Slowenen jedenfalls nicht unterschätzen: „Ljubljana hat sehr viele gestaltende Spielmacher. „enn man sich den Kader ansieht, dann ist dort so ziemlich jeder einheimische Akteur auch Nationalspieler. Sie spielen sehr schnelles Eishockey und verfügen über einzelne, sehr starke Cracks wie Robert Sabolič. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir die Partie gegen sie gewinnen können, wenn wir unser eigenes Spiel durchziehen.“

Ausfälle beim KAC

Der EC-KAC muss in Slowenien neben Langzeitausfall Luka Gomboc auch auf Clemens Unterweger verzichten, dessen erlittene Oberkörperverletzung zu Wochenbeginn erneut evaluiert wird. Darüber, ob Jesper Jensen Aabo in Ljubljana mit dabei sein kann, entscheidet die medizinische Abteilung ebenfalls erst am Spieltag. Der Däne zog sich wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen Linz am Freitag eine Haushaltsverletzung zu. Matt Fraser ließ das Mannschaftstraining am Samstag aufgrund kleinerer Blessuren aus. Sein Einsatz gegen Olimpija ist aber nicht in Gefahr.