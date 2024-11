2025: Wiener Veranstalter sagt sämtliche Schönbrunn-Events ab

Diese Hiobsbotschaft wird einige Ticket-Besitzer hart treffen. Show Factory sagt 2025 alle Veranstaltungen im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn ersatzlos ab. Geplant waren unter anderem zwei Konzerte des Rainhard Fendrich-Musicals „I AM FROM AUSTRIA“ der Vereinigten Bühne Wien. Die beiden Termine am 3. und 4. Juli 2025 in Schönbrunn fallen damit ins Wasser. „Auch weitere Events in der seit einigen Jahren stattfindenden Veranstaltungsreihe ‚Schönbrunn Classics‘ kann die Show Factory aufgrund der bestehenden Lautstärke-Beschränkungen 2025 nicht durchführen“, heißt es von Show Factory.

Lärmschutz-Auflagen sorgten für Probleme

Grund für diese Entscheidungen seien die bestehenden Lärmschutz-Auflagen. Es habe bereits Strafen gegeben, worauf nun seitens des Veranstalters reagiert wird. „Die aktuellen Lautstärkeregelungen machen eine qualitativ hochwertige Durchführung von Konzerten, Musicals und Shows im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn für Publikum und Künstlerinnen unmöglich. Wir hoffen, gemeinsam mit der Stadt Wien und anderen Veranstaltern eine Lösung für die Zukunft zu finden“, so die Show Factory. Bei einer Lösungsfindung könnten ab 2026 wieder Konzerte in Schönbrunn stattfinden. Betroffene können ihre Tickets ab sofort an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben.