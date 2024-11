Schwer verletzt: Autofahrer übersieht Fußgängerin (80) am Zebrastreifen

Ein 48-jähriger Grazer war am heutigen Samstag, dem 16. November, gegen 9.15 Uhr mit seinem Auto auf der Schererstraße unterwegs und wollte nach links in die Straßganger Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 80-jährige Fußgängerin aus Graz am Schutzweg die Straßganger Straße. „Der Pkw-Lenker dürfte die Fußgängerin übersehen haben, sodass es zu einer seitlichen Kollision kam“, berichtet die Polizei. Die 80-Jährige wurde bei dem Unfall niedergestoßen und schwer verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurde sie in das UKH Graz gebracht.