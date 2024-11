Tourismus-Speed-Dating: So findet Kärnten Mitarbeiter für den Winter

Rund 600 Interessierte nutzten die Gelegenheit, bei der Tourismus-Jobbörse direkt mit Kärntner Wintertourismusbetrieben in Kontakt zu treten.

Die Wirtschaftskammer Kärnten und das AMS Kärnten luden am vergangenen Mittwoch zur Tourismus-Jobbörse. Diese funktioniert nach dem Speed-Dating-Prinzip: Unternehmen können innerhalb weniger Stunden eine Vielzahl von Bewerbungsgesprächen führen und so potenzielle Mitarbeiter kennenlernen. „Jeder Unternehmer weiß, wie schwierig die Personalsuche sein kann. Bei der Tourismus-Jobbörse treffen Angebot und Nachfrage direkt und unkompliziert aufeinander“, erklärt Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie.

600 Interessierte nutzten die Gelegenheit

Rund 600 Interessierte nutzten die Chance, direkt mit Kärntner Wintertourismusbetrieben in Kontakt zu treten. „Quasi wie auf einem Marktplatz bringen Jobbörsen Angebot und Nachfrage gezielt und effizient zusammen: Arbeitsuchende treffen hier auf potenzielle Arbeitgeber und beide Seiten lernen sich in einem unkomplizierten Setting kennen“, so Melanie Jann, stellvertretende Geschäftsführerin des AMS Kärnten. Das AMS meldet aktuell übrigens 544 offene Stellen im Tourismus, denen 3.452 Arbeitssuchende gegenüberstehen.

Interesse an einem Job im Kärntner Tourismus ist groß

Besonders positiv wird von Betrieben wahrgenommen, dass auch Bewerber aus Wien nach Kärnten vermittelt werden. Diesmal waren 30 Jobsuchende aus der Bundeshauptstadt vor Ort. Sigismund Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotellerie: „Die Rückmeldungen sind generell sehr positiv. Zahlreiche Betriebe konnten erfolgreich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Die Erfahrungen dieser Unternehmen zeigen, dass die Tourismus-Jobbörse nicht nur eine schnelle Lösung bietet, sondern auch qualitativ wertvolle Kontakte schafft.“ Aufgrund des großen Erfolgs ist auch für das Frühjahr wieder eine Tourismus-Jobbörse geplant.