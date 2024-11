Steirer (56) von Baumwipfel am Kopf getroffen

Der 56-jährige Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg war am heutigen Samstagmorgen, den 16. November, gegen 7.30 Uhr, mit Schneidearbeiten an einem Baum beschäftigt, als er von einem herunterfallenden Baumwipfel am Kopf getroffen wurde. Der Steirer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert werden. Die Landespolizeidirektion Steiermark merkt an: „Ein Fremdverschulden kann derzeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.“