Ab November: Das ändert sich beim Grazer Kinder-Radlbonus

Vor der aktuellen Änderung des Kinder-Radlbonus erhielten Eltern von Drittklässlern in Graz einen einmaligen Betrag in Höhe von 250 Euro. Dieser Bonus war in der Form von Gutscheinen erhältlich, konnte aber nur in einem bestimmten Zeitraum eingelöst werden. Die aktuelle Neuerung ermöglicht es, den Bonus flexibler zu nutzen, da die Gutscheine nun in 25 Einheiten à 10 Euro aufgeteilt werden, was eine individuellere Nutzung erlaubt.