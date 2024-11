Wegfall des Sozialhilfegesetzes: Graz setzt neue Maßnahmen um

**Am 1. Januar 2025 tritt die Abschaffung der Sozialhilfegesetze in der Steiermark in Kraft. Daher hat die Stadt Graz neue Richtlinien beschlossen.**

Ab dem 1. Januar 2025 tritt in der Steiermark eine bedeutende Änderung in Kraft: Mit der Abschaffung des Sozialhilfegesetzes entfallen mehrere darin geregelte Leistungen, ohne dass hierfür neue gesetzliche Bestimmungen vorgesehen sind. Um den Wegfall dieser Unterstützung abzufedern, hat der Grazer Gemeinderat auf Initiative von Bürgermeisterin und Sozialstadträtin Elke Kahr (KPÖ) gestern neue Richtlinien beschlossen. Diese sollen sicherstellen, dass drei zentrale Bereiche weiterhin abgedeckt bleiben. „Würden wir nicht mit eigenen Regelungen auf den Wegfall wichtiger Bestimmungen reagieren, wären Härtefälle unvermeidlich“, so die Bürgermeisterin.

Hilfe in besonderen Lebenslagen

Derzeit besteht die Möglichkeit, Bezieher der Sozialunterstützung „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ zu gewähren. Diese Unterstützung greift beispielsweise bei finanziellen Belastungen durch Umzugskosten, defekte Haushaltsgeräte, Selbstbehalte nach Krankenhausaufenthalten, Mietrückständen infolge eines Krankenhausaufenthalts oder ähnlichen schwierigen Situationen. Sie richtet sich in erster Linie an Menschen mit geringem Einkommen und Empfänger der Ausgleichszulage, also der sogenannten „Mindestpension“.

Freiwillige Krankenversicherung

In sozialen Härtefällen besteht die Möglichkeit, Personen ohne Krankenversicherungsschutz zu versichern. Dies gilt primär für Menschen, die Pflegeleistungen benötigen, jedoch nicht in einem Pflegeheim untergebracht sind und keine Krankenversicherung haben, vorausgesetzt, es liegt eine soziale Härte vor.

Übernahme von Bestattungskosten

Die Übernahme von Begräbniskosten für einfache Bestattungen („Fürsorgebegräbnis“) wird künftig auf landesgesetzlicher Ebene nur noch als freiwillige Leistung definiert. Derzeit übernimmt das Land 60 Prozent der Kosten. In Graz ist nun festgelegt, dass die Stadt die Kosten für ein Begräbnis trägt, wenn diese weder aus dem Nachlass der verstorbenen Person noch durch Angehörige, Einrichtungen oder eine Sterbeversicherung gedeckt werden können.

Keinen Anspruch

Von diesen Leistungen ausgeschlossen sind Personen, die aufgrund anderer Regelungen Anspruch auf ähnliche Unterstützung haben, subsidiär Schutzberechtigte, Asylwerber sowie Personen ohne Aufenthaltsberechtigung in Graz von mehr als drei Monaten. Die Bearbeitung der Anträge wird durch das Sozialamt übernommen.