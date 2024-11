Die Taten des Franz Fuchs: „Das sind Bilder, die man nie vergisst“

Zwischen 1993 und 1996 versetzte eine Briefbomben-Serie ganz Österreich in Angst und Schrecken. Eine “Bajuwarische Befreiungsarmee” bekannte sich schriftlich zu den Anschlägen, deren Texte vor rechtsextremem Gedankengut strotzen. Vier Menschen starben in dieser Zeit durch Brief- und Rohrbomben, 15 weitere wurden verletzt. In Oberwart, im Burgenland, verloren vier Roma ihr Leben durch eine skrupellose Sprengfalle.

„Bilder, die man nie wieder vergisst“

Journalist Bernd Melichar (Kleine Zeitung) beschäftigte sich intensiv mit der Attentat-Serie: „Der traurige und tödliche Höhepunkt war dann im Jahr 1995. Das sind auch für mich als Journalist Bilder, die man nie wieder vergisst, weil ich damals Stunden nach dem Anschlag vor Ort war.“

Politiker und Prominente im Visier

Auch an Politiker waren Briefbomben adressiert. Der damalige Wiener Bürgermeister, Helmut Zilk, zählte zu den bekanntesten Opfern. Auch an die beliebte Moderatorin Arabella Kiesbauer, die damals in München auf ProSieben durch ihre tägliche Talkshow führte, wurde 1995 eine Briefbombe geschickt. Sie erinnert sich: „Ich war ja ein Opfer von Franz Fuchs und habe dann gemerkt, dass diese Opferrolle mich hindert, weil sie mir eine eigene Power oder Macht nimmt. Ich habe diese Entscheidung, in der Öffentlichkeit zu bleiben, bewusst getroffen, weil ich mich nicht von irgendwelchen Querdenkern verunsichern lassen wollte und auch nicht von deren falschem Gedankengut mein Leben so beeinflussen lassen wollte.“

©ATV Arabella Kiesbauer zählt zu einen der Opfer von Franz Fuchs.

Wie der Terror von Franz Fuchs endete

Die Polizei tappte jahrelang im Dunkeln, bis schließlich ein Zufall den Täter, Franz Fuchs, zu Fall brachte. Wer war dieser Mann, der Bomben an Menschen sendete, die sich für Flüchtlinge einsetzten oder selbst Wurzeln in anderen Ländern haben? Das True-Crime-Format “Österreichs schockierendste Verbrechen” zeichnet am heutigen Samstag, den 16. November, im TV die 1.398 Tage Terror und die Psyche von Franz Fuchs nach. Ebenfalls zu Wort kommen Manuela Horvath (Leiterin Roma-Pastoral), Robert Sturm (SOKO Briefbomben), Ingo Wieser (Sachverständiger für Sprengwesen) und Gerichtspsychiater Reinhard Haller.

