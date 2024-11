„Hilfe! Mein Kind will nicht mehr leben!“: Projekt unterstützt Eltern

Veröffentlicht am 16. November 2024, 17:03 / ©anaumenko-stock.adobe.com

In der Arbeit mit Familien ist in letzter Zeit ein deutlicher Anstieg von selbstverletzendem Verhalten und suizidalen Gedanken bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten. Die ständige Präsenz von Krisen – wie der anhaltenden Pandemie, der drohenden Klimakrise oder weitreichenden politischen Entwicklungen – in Kombination mit dem Gefühl der eigenen Ohnmacht, diese Probleme nicht beeinflussen zu können, belastet viele Kinder und Jugendliche erheblich.

Stabiles Umfeld als Rückhalt

Diese Gefühle werden zusätzlich durch einen verstärkten sozialen Druck verstärkt. Idealisierte Darstellungen der Realität in sozialen Medien oder die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, die, wenn sie nicht genutzt werden, das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit verstärken, tragen oft zu diesem Gefühl der Hilflosigkeit bei. In Zeiten, in denen junge Menschen keine Lösungen mehr für ihre Probleme sehen, ist es umso wichtiger, dass sie ein stabiles Umfeld haben.

„Hilfe! Mein Kind will (so) nicht mehr leben!“

In solchen Situationen fühlen sich Eltern oft selbst hilflos, handlungsunfähig oder schlicht überfordert. Häufig führen diese Gefühle zu der Frage nach der Schuld. Das von Carina Holler, Claudia Wolf und Alexandra Schwarz ins Leben gerufene Projekt „Anker: Hilfe! Mein Kind will (so) nicht mehr leben!“ soll Eltern und Angehörigen eine Unterstützung bieten, um ihre eigene Kraft wiederzufinden und einen Ausweg aus der schwierigen Lage zu ermöglichen.

Niemand ist alleine

Im Gruppensetting haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen über die Herausforderungen des Alltags, eigene Erfahrungen, Literaturempfehlungen, Therapieansätze und mehr auszutauschen. Die gemeinsame Erfahrung in der Gruppe zeigt, dass niemand mit diesen schwierigen Situationen alleine ist.