Streit um die Pisten: Skitourenverbot sorgt für Aufregung

Ab der heurigen Saison 2024/25 gilt auf allen Skipisten Bad Klein Kirchheims ein Skitourenverbot. Das bedeutet, dass das Bergwärtsgehen mit Skiern, Tourenskiern sowie Schneeschuhen streng untersagt ist – und das rund um die Uhr ohne Ausnahme. Diese Entscheidung der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen sorgt nun für Wirbel. Einerseits ist das Verbot ein Ärgernis für Tourengeher, andererseits spricht sich laut ORF-Bericht auch der Alpenverein klar dagegen aus.

Zu viele Regelverstöße führten letztendlich zu Verbot

Das Skitourengehen erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Dabei bieten die präparierten Pisten in Schigebieten populäre Flächen, um den Sport auszuüben. Das sorgt jedoch immer wieder für Probleme, wie die Betreiber der Bergbahnen betonen. So soll es in letzter Zeit immer häufiger zu Konflikten zwischen Skitourengehern und den anderen Wintersportlern gekommen sein. Die Bergbahnen sprechen von „unzähligen Regelverstößen und gefährlichen Situationen“, die zu der Verbotsentscheidung geführt haben. Gegenüber dem ORF betonte der Bergbahnen-Vorstand Hansjörg Pflauder, dass sich die wenigsten Tourengeher an die Regeln halten würden. So sollen viele trotz bestehenden Verbots die Pisten gequert haben und auch abends mit den Tourenskiern auf dem Berg unterwegs gewesen sein, wenn die Pistengeräte fahren.

Alpenverein will andere Lösung

Der Alpenverein ist hingegen kein Fan des absoluten Skitourenverbots. Wie der Vorsitzende Werner Radl gegenüber dem ORF mitteilte, würde man andere Möglichkeiten bevorzugen, um ein friedliches Miteinander von Tourengehern und anderen Wintersportlern am Berg zu ermöglichen. Dabei betont Radl, dass Regeln in diesem Zusammenhang wichtig seien und natürlich auch, dass diese von allen Seiten eingehalten werden. Nun sollen zwar Gespräche folgen, die Bergbahnen wollen laut ORF jedoch für die heurige Saison am Verbot festhalten.