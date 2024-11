Heimweg endet tragisch: Österreicherin (52) stirbt nach Sturz in Teich

In den Abendstunden am Freitag, dem 15. November 2024, machte sich eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Gmünd nach dem Abfischen zu Fuß auf den Heimweg und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache im Gemeindegebiet von Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, in einen Teich. Die Verunglückte konnte einige Zeit später, gegen 20.45 Uhr, von Angehörigen aufgefunden und aus dem Wasser gezogen werden. Nach erfolgter Reanimation wurde sie vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Waidhofen an der Thaya gebracht, wo sie am heutigen Samstag, dem 16. November 2024, verstarb.