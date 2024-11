Darum heulten heute Nachmittag beim Klagenfurter Flughafen die Sirenen

Heute Nachmittag wurde eine neue Sirene am Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Sandhof montiert. Dabei wurde auch eine Sirenenprobe durchgeführt.

Am 16. November ertönten am Nachmittag im Bereich des Flughafens Klagenfurt mehrmals die Sirenen. Doch kein Grund zur Besorgnis: Im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwer St. Georgen am Sandhof wurde eine neue Sirene in Betrieb genommen. Im Zuge dessen kam es auch zu Sirenenproben. „Wir haben auf eine ausfallssichere Sirene umgerüstet und mussten sicherstellen, dass alle Signale implementiert sind“, heißt es seitens der Feuerwehr St. Georgen am Sandhof. Dabei wurden alle Signale durchgespielt, vom Standardalarm bis hin zu den Zivilschutzsignalen. Auch der Standort der Sirene ist jetzt neu: „Die alte war auf einem landwirtschaftlichen Gebäude, die neue ist jetzt auf unserem Rüsthaus montiert worden“, erklären die Florianis gegenüber 5 Minuten. Mittlerweile sind die Sirenenproben abgeschlossen und die neue Sirene wurde erfolgreich in Betrieb genommen.