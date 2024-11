Unfall mit Kleinbus: 35-Jähriger tödlich verletzt

Am 16. November lenkte ein 35-jähriger Ungar kurz nach Mittag seinen Klein-LKW auf der Glemmtaler Landesstraße (L111), von Saalbach kommend, in Richtung Maishofen. Aus noch unbekannter Ursache kam der 35-Jährige rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitschiene. Folglich überschlug sich das Fahrzeug und kam ungefähr zwei Meter tiefer, am neben der Fahrbahn gelegenen Radweg, zum Stillstand. Der 35-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete zur Klärung der Todes- bzw. Unfallursache eine Obduktion des Ungarn an. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt.