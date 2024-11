Spendenaktion: Decken für Flüchtlinge auf Lesbos – Jeder Beitrag zählt

„Kommt zahlreich, Parkhouse ist ein wunderbarer Ort, man kann gutes Tun mit einem Spaziergang und Kaffee verbinden“, meldete sich eine engagierte Flüchtlingshelferin auf Instagram und wies auf eine Spendenaktion für eine dringende aktuelle Notlage hin. Die Veranstaltung findet am 17. November im Stadtpark in Graz statt.

Ressourcen sind ausgeschöpft

Aktuell sind die Neuankömmlinge im Flüchtlingslager auf Lesbos mit einer dramatischen Versorgungslücke konfrontiert. Viele von ihnen, darunter 50 Prozent Frauen und Kinder, erhalten nicht einmal eine einfache Decke, um sich vor der Kälte zu schützen. Das Camp-Management ist nicht mehr in der Lage, den Schutzsuchenden ein Mindestmaß an Unterstützung zukommen zu lassen, da die Ressourcen erschöpft sind.

Lage für die Menschen unerträglich

Die Helferin verdeutlichte in ihrem Post, dass das griechische Ministerium für Asyl und Migration faktisch „außer Betrieb“ ist, was die Situation weiter verschärft. Die anhaltende Abschreckungspolitik der griechischen Regierung trägt zu dieser humanitären Krise bei, was viele als inakzeptabel und unmenschlich empfinden. Die Nachttemperaturen in dem ungeschützten Camp, das direkt am Meer liegt, sinken bereits auf etwa 8 Grad. Der eisige Wind, der vom Meer her weht, macht die Lage für die Menschen dort unerträglich.

Spendenaktion in Graz

In Reaktion auf diese Notlage wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Decken zu besorgen und die Geflüchteten zumindest mit einem Mindestmaß an Wärme und Schutz zu versorgen. Bereits 300 Decken wurden gekauft und auf Lesbos verschickt, jedoch verursacht auch der Versand zusätzliche Kosten.

Jeder Beitrag zählt

Die Organisatorin betonte, wie wichtig es ist, solidarisch zu handeln und sich nicht mit dieser Situation abzufinden. Jeder Beitrag zählt, sei es durch eine Spende oder das Teilen der Information, um den geflüchteten Menschen in dieser schwierigen Zeit zu helfen.