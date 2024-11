„Echt genial“: Liensberger legt in Levi tollen Saisonstart hin

„Echt genial“, meinte Liensberger in einer ersten Reaktion im ORF. „Es ist so schön, hier in Levi zu fahren. Es ist wirklich ein gelungener Saisonstart.“ Vier, also ein Viertel ihrer nun 16 Stockerlplätze hat Liensberger auf der „Levi Black“ eingefahren. Die Nordlichter, Rentiere, Wolfshunde und der familiäre Charakter rund um das Lappland-Rennen taugen ihr. „Mystisch“ gehe es zu, meinte Liensberger bereits nach dem ersten Durchgang, in dem sie trotz Problemen im spiegelglatten Steilstück als Vierte mit der Weltspitze mithielt. Im Flutlicht-Finale holte sie just im Steilhang mit exakter Fahrweise die Zeit. Es wird sich zeigen, ob das Ergebnis ein Ausreißer nach oben der Slalom-Weltmeisterin von 2021 bleibt. In der vergangenen Saison schaffte sie es nach Rang drei ebenfalls in Levi kein weiteres Mal aufs Weltcup-Podest.

„Bei den Damen ist der Wurm drin“

Für das weitere ÖSV-Team war Levi keine Reise wert. Die Halbzeit-14. Katharina Gallhuber blieb mit Not im Kurs und wurde auf die letzte Position durchgereicht (25.). Katharina Huber und Katharina Truppe attestierte Cheftrainer Roland Assinger „zu viel Handbremse“ im ersten Durchgang. Ein Vorstoß aus dem Mittelfeld gelang dem Duo danach nicht mehr. Huber schied aus und hatte Glück, dass die Bindung auslöste. Truppe wurde 19. (+2,98). „Die Performance ist jenseits von Gut und Böse. Ich bin wie ein Bleistift runtergefahren“, jammerte Truppe nach einem „Griff ins Klo“. Die außerhalb der ÖSV-Strukturen trainierende Tirolerin Franziska Gritsch (34./+3,00) verpasste die Qualifikation für das Finale. Auch ihre Landsfrauen Natalie Falch (49.), Maja Waroschitz (54.), Debütantin Kathrin Stock (59.) und Lisa Hörhager (out) blieben bei immer stärker werdendem Schneefall schon im ersten Durchgang auf der Strecke „Es scheint, dass die alten Tugenden wieder kommen, dass sie am Tag X zulegen kann“, lobte Chefcoach Assinger Liensberger. „Bei den anderen Damen ist, seit wir in Levi sind, der Wurm drin. Ich glaube, es ist eine mentale Geschichte. Das müssen wir eruieren, sie können mehr.“

Shiffrin auf Platz 1

Der Sieg ging in überlegener Manier an US-Star Mikaela Shiffrin, die nach ihrem achten Levi-Sieg bereits bei 98 Weltcupsiegen hält. Als Halbzeitvierte fing Liensberger die Kroatin Zrinka Ljutic (6.) und die Deutsche Lena Dürr (3./+0,83) noch ab. Shiffrin nutzte die verletzungsbedingte Absenz ihrer schärfsten Rivalin Petra Vlhova und reagierte auf den überraschenden Rückfall von Sölden (von eins auf fünf) im Stile eines Champions. „Ein großartiger Start in die Slalom-Saison“, sagte Shiffrin. „Ich war in Sölden mental ein wenig von der Rolle. Hoffentlich bringe ich nun den Riesentorlauf unter Kontrolle. Es war wirklich wichtig, mit einem guten Ergebnis in den Slalom zu starten.“ Vor dem Slalom im Ötztaler Gurgl kommenden Samstag hält die 29-Jährige, die bereits vor elf (!) Jahren erstmals in Levi gesiegt hatte, bei 61 Erfolgen in ihrer Paradedisziplin. (APA, 16.11.2024)