GroÃŸeinsatz: Suchaktion nach vermisster Person lÃ¤uft

Sirenenalarm, Blaulicht und zahlreiche Einsatzkräfte sorgen am Samstagabend im Raum Villach für Aufsehen. „Wisst ihr was in Maria Gail abgeht? Viele Taschenlampen, Drohnen und Fahrzeuge mit Licht die offenbar jemanden suchen“, schreibt zum Beispiel eine Leserin aus Villach. Zahlreiche Meldungen dieser Art erreichten am Abend die Redaktion.

Person vermisst: Suchaktion läuft

Der Grund für das Großaufgebot an Einsatzkräften: Aktuell läuft eine Suchaktion nach einer vermissten Person. „Wir suchen nach einem unserer Bewohner aus dem Haus Maria Gail. Karl-Dieter ist seit heute Nachmittag abgängig“, informiert Hansjörg Szepannek von der Diakonie de La Tour gegenüber 5 Minuten.

©KK | Die Suche nach dem Vermissten läuft. ©Screenshot Facebook | Hinweise werden dringend gesucht.

Einsatz bei eisiger Kälte: Hinweise gesucht

Der Vermisste ist ungefähr 1,80 Meter groß und ist vermutlich mit einer blauen Daunenjacke (wie im Foto abgebildet) und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Außerdem trägt er orthopädische Schuhe. Ein markantes Erkennungsmerkmal sei zudem eine Warze rechts bei der Oberlippe. Die Sorge um den Vermissten ist groß. „Immerhin herrscht eisige Kälte. Wir hoffen sehr, dass er rasch gefunden wird“, so Szepannek. Hinweise sollen bitte direkt an Bezirksinspektor David Jank unter 0664 8588023 oder an die Leitstelle der Polizei in Villach unter 059133 262224 gerichtet werden.

©KK | Zahlreiche Einsatzkräfte sind an der Suchaktion beteiligt. ©KK

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2024 um 20:24 Uhr aktualisiert