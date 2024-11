Kaltfront im Anmarsch: Sonniger Sonntag weicht Regen und Wolken

Veröffentlicht am 16. November 2024, 19:32 / ©KK/Ines Neuherz in Ferndorf

„Im Norden, Osten und Süden gibt es in den Niederungen Nebelfelder von unterschiedlicher Beständigkeit. Sonst ist es um Mittag überwiegend sonnig“, so lautet die Prognose der GeoSphere Austria für Sonntag, den 17. November 2024. Doch das Wetter bleibt nicht lange stabil: Bis zum Abend ziehen von Nordwesten dichte Wolken einer Kaltfront auf. Abends ist im Westen mit den ersten Regentropfen zu rechnen, vor allem in Vorarlberg und im Innkreis. Während im Süden nur schwacher Wind weht, lebt an der Alpennordseite der Westwind spürbar auf. Mit zwischen minus 6 und plus 3 Grad starten die Österreicher in den Tag, die Tageshöchstwerte liegen zwischen 5 und 11 Grad.