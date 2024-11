Wetter in Wien: Sonne und Wolken wechseln sich am Sonntag ab

Der Sonntag startet in Wien mit Hochnebel. Gegen Mittag löst sich der Nebel vielerorts auf und die Sonne setzt sich durch. Bereits am Abend kündigen sich dann von Nordwesten her Wolken an. „Der Wind weht im Tagesverlauf mäßig bis lebhaft, zunehmend aus West“, heißt es von der GeoSphere Austria. Temperaturtechnisch beginnt der Tag um den Gefrierpunkt bei etwa 0 Grad und erreicht im Tagesverlauf Höchstwerte um die 10 Grad.