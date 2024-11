Horror-Crash in Niederösterreich: Identität der Todesopfer nun bekannt

In Niederösterreich kam es zu einem tragischen Unfall.

Veröffentlicht am 16. November 2024, 20:09

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend, dem 15. November 2024, gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf im Marchfeld, Bezirk Gänserndorf auf der L9. Mehr dazu in: Drei Tote: Horror-Unfall kostete drei Personen das Leben. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Identität nun bekannt

Vorerst war die Identität der Insassen noch nicht bekannt. Von der Landespolizeidirektion Niederösterreich heißt es nun: „Der Lenker des PKWs (ein 30-jähriger Ungar) und zwei weitere Insassen, ein 29-jähriger und ein 39-jähriger ungarischer Staatsbürger, verstarben noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Beifahrer und ein 20-jähriger Fahrzeuginsasse, ebenfalls ungarische Staatsbürger, wurden mit Verletzungen schweren Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen bzw. mit dem Rettungsdienst in das AKH Wien verbracht.“