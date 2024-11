Über 2 Promille intus: 66-Jähriger schlug mit Bierflasche zu

In Oberösterreich kam es zu einer Auseinandersetzung.

Bei einer Auseinandersetzung am Freitag, dem 15. November 2024, gegen 21.30 Uhr im Innenbereich einer Tankstelle in Mauthausen, Bezirk Perg, schlug ein 66-jähriger Oberösterreicher bei einem Streit einem 26-jährigen Einheimischen mit einer Bierflasche ins Gesicht. Kurz darauf entstand eine Rangelei zwischen dem 26-Jährigen und dem 30-jährigen Sohn des 66-Jährigen. Dabei fügten sich beide gegenseitig leichte Verletzungen zu. Der schweralkoholisierte 66-Jährige fuhr im Anschluss mit seinem Sohn in unbekannte Richtung weg. Etwas später kam er mit seinem Auto zurück zur Tankstelle. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.