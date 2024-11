Festlicher Glanz in Wien: Weihnachtsbaum erleuchtet den Rathausplatz

Der Christbaum am Rathausplatz in Wien leuchtet ab sofort.

Der Christbaum am Rathausplatz in Wien leuchtet ab sofort.

Veröffentlicht am 16. November 2024, 20:30 / ©5 Minuten

Neben dem Baum erstrahlte auch der Rathauspark, inklusive des beliebten „Herzerlbaums“, sowie die Beleuchtung des Christkindlmarkts am Rathausplatz. Anschließend folgte die Enthüllung der Widmungstafel, die Tradition und Brauchtum, aber auch das Miteinander, Gemeinschaft und Familie würdigt.

2.000 LED-Lichter zieren den Baum

„Der Weihnachtsbaum wird uns hier am Wiener Rathausplatz eine besondere, vorweihnachtliche Stimmung vermitteln. Der Advent ist eine Zeit der Besinnung und eine wunderbare Möglichkeit, die Atmosphäre unserer Stadt zu genießen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dem Bürgermeister von Rastenfeld, Gerhard Wandl, sowie seinem gesamten Team für diesen wunderschönen Baum. Wir haben ihn, zusätzlich zu den mehr als 2.000 LED-Lichtern, dieses Jahr auch erstmals mit über 1.000 Weihnachtkugeln geschmückt, um ihn noch zusätzlich erstrahlen zu lassen. Er ist ein Symbol der guten Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern Wien und Niederösterreich.“, so Stadtchef Ludwig.

Weihnachtsbaum aus Niederösterreich

Auch Johanna Mikl-Leitner zeigt sich vom diesjährigen Weihnachtsbaum begeistert: „Der Baum ist laut dem Forstdirektor einer der schönsten der letzten 25 Jahre. Darauf sind wir besonders stolz. Mit ihm zeigen wir, dass sich an der engen Verbundenheit unserer beiden Bundesländer nichts verändert hat.“ Sie bedankt sich bei Bürgermeister Ludwig für die gute Zusammenarbeit und erinnert an die Hochwasser-Katastrophe. „Wien war selbst betroffen, hat Niederösterreich allerdings trotzdem mit Feuerwehrleuten und Gerätschaften unterstützt. Dafür ebenfalls ein herzliches Dankeschön.“ Der Weihnachtsbaum für den Wiener Rathausplatz kommt dieses Jahr aus dem Nachbarbundesland Niederösterreich. Die 80 Jahre alte und rund 30 Meter hohe Fichte stammt aus der Marktgemeinde Rastenfeld im Bezirk Krems-Land im Waldviertel.

Viele Attraktionen am Christkindlmarkt

Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum ist eine der Attraktionen des Christkindlmarktes am Rathausplatz, der bis zum 26. Dezember täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet hat. Neben den 99 Ständen, davon 22 Gastro-Stände mit Punsch und Schmankerl-Angebot in Bio-Qualität, bietet der Christkindlmarkt von den Besucher*innen lieb gewonnene Attraktionen wie den „Herzerlbaum“ mit seinen 200 rot leuchtenden Herzen inklusive halbstündlichem „Herzerlflug“, den Bussi-Platz für romantisch-weihnachtliche Selfies oder eine 3.000 Quadratmeter große Eisfläche für Schlittschuh-Fans. Neu dieses Jahr: Wer eine Jahreskarte löst, kann am anschließenden „Wiener Eistraum“ ab Jänner 2025 weiter Eislaufen.