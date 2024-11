Weihnachtszauber: Klagenfurter Christkindlmarkt ist offiziell eröffnet

Kärntens größter Adventmarkt wurde heute feierlich eröffnet. Vertreter des Stadtsenates sowie zahlreiche Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nahmen an der Eröffnungsfeier teil. Der Christkindlmarkt ist nicht nur bei Besucherinnen und Besucher in ganz Österreich, sondern auch in der Alpen-Adria-Region besonders beliebt. Mehr als 50 Standler sorgen für ein vielfältiges Angebot und einen einladenden Weihnachtsbummel. Außerdem gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

©StadtKommunikation / Just | Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider, Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Max Habenicht, Vizebürgermeister Dr. Alexander Kastner, Stadtrat Mag. Franz Petritz, Stadträtin Sandra Wassermann, BA und weitere Vertreter der Stadtpolitik bei der feierlichen Eröffnung des Christkindlmarktes. ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Mobile Skipiste für sportbegeisterte Besucher

Einzigartig ist heuer die mobile Skipiste, die am 23. und 24. November aufgestellt wird. Skilehrer sind vor Ort und sportbegeisterte Christkindlmarktbesucher können sich selbst auf die Piste wagen. Mit dieser Aktion wird auf die große Freeski & Snowboard Veranstaltung „Big Air“ von 1. bis 5. Jänner im Wörthersee Stadion aufmerksam gemacht. „Es ist schön, dass unser einzigartiger Christkindlmarkt im Zentrum der Stadt wiedereröffnet hat. Mir persönlich ist es wichtig, Tradition und Brauchtum aufrecht zu erhalten. Ich lade Sie alle herzlich dazu ein, den zauberhaften Weihnachtsflair selbst zu erleben und unseren Markt zu besuchen“, so Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider.

Gäste aus Partnerstadt bei Eröffnung zu Besuch

„Der Christkindlmarkt ist jedes Jahr wichtig für die Belebung der Innenstadt. Durch sein besonderes Flair in der Weihnachtszeit ist er ein wichtiger Frequenzbringer und somit gut für die Wirtschaft“, so Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Max Habenicht. Gäste aus Klagenfurts Partnerstadt Dachau, die im Zuge des 50-jährigen Jubiläums zu Gast in der Landeshauptstadt waren, nahmen ebenfalls an der Eröffnung teil. „Ich freue mich, dass unsere Gäste aus Dachau zum Auftakt des Christkindlmarktes begrüßen zu dürfen. Es ist schön, dass unsere 50-Jahr-Feier mit der Eröffnung zusammenfällt“, sagt Bürgermeister Christian Scheider.

Klagenfurter Christkindlmarkt täglich geöffnet

Der Christkindlmarkt hat bis Weihnachten täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Gastronomie und Handel kann bis 23 Uhr geöffnet sein. Ab 27. bis 31. Dezember wird heuer wieder der Silvestermarkt veranstaltet.