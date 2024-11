Zehnjährige bei Unfall verletzt – Fahrer flüchtet

Am 12. November wurde in Schwaz, Tirol, ein zehnjähriges Mädchen von einem Auto erfasst. Der Fahrer beging Fahrerflucht.

Am 12. November 2024, gegen 11.50 Uhr, wollte eine zehnjährige Österreicherin nach dem Schulschluss die Tratzbergstraße auf Höhe der Feuerwehr in Richtung Kirche überqueren. Dabei wurde sie von einem weißen Auto mit einem schwarzen Streifen auf der Stoßstange und dem Spiegel touchiert, als sie noch auf dem Gehsteig stand. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen an der linken Hand. Der Fahrer des Fahrzeugs hielt kurz vor der Schranke der Feuerwehr an, um seinen Seitenspiegel zu überprüfen, setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich zu vergewissern, ob das Kind in Ordnung war.