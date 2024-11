Sonniger Sonntag: Temperaturen erreichen bis zu 9 Grad

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in der Steiermark ab dem Nachmittag überwiegend sonnig.

Am Sonntag bleibt in der Steiermark weiterhin Hochdruckeinfluss bestehen. „Nebel und Hochnebel lösen sich zwar langsam, im Südosten könnte es am längsten dauern. Ab dem Nachmittag sollte jedoch überwiegend sonniges und freundliches Wetter vorherrschen“, weiß die GeoSphere Austria. Erst gegen Abend ziehen von Westen her dichtere Wolken auf. Der Wind bleibt schwach. Die Höchsttemperaturen erreichen am Sonntag zwischen 6 und 9 Grad.