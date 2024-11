Im lebensRAUM: Schulklassen planen „Villach der Zukunft“ mit

Veröffentlicht am 16. November 2024, 20:57 / © Olga Bereslavskaya

Kinder und Jugendliche sehen ihre Stadt aus einer anderen Perspektive als Erwachsene. Sie gehen an viele Themen unvorbelastet heran und zeigen Aspekte auf, die von Erwachsenen oft übersehen werden. Dies wollen Bürgermeister Günther Albel und Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig für die künftige Stadtentwicklung nützen. „Wir erarbeiten derzeit das Örtliche Entwicklungskonzept (OEK), das für die kommenden zehn Jahre Gültigkeit haben soll“, sagt Bürgermeister Albel. „Wir laden Kinder und Jugendliche ein, sich aktiv einzubringen, schließlich geht es ja auch um ihre zukünftige Lebensumgebung.“

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit steht im Zentrum aller Überlegungen des OEK. „Kinder denken nicht daran, ob eine Idee realisierbar ist und finden durch ihre Unvoreingenommenheit oft erstaunlich kreative Ideen zu komplexen Themen“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. „Mit dem Workshop-Angebot im lebensRAUM laden wir als Stadt Villach Kinder und Jugendliche ein, Stadtplanung zu erleben und mitzureden.“

Jugend erarbeitet die „Stadt der Zukunft“

Mobilität, Siedlungsentwicklung, öffentlicher Raum und Klimawandel werden in den Workshops spielerisch und mit vielfältigen Methoden der baukulturellen Jugendarbeit vermittelt. Die Teilnehmer stellen ihre Ideen und Anregungen als Modell, Zeichnung oder Collage dar. Der Workshop bietet jungen Villacher die Erfahrung, an der Stadtentwicklungsarbeit aktiv teilzunehmen. Junge Menschen werden in den drei Stunden motiviert, über das Thema Stadtplanung und die Zukunft ihres Lebensortes nachzudenken. „Wir sind wir schon sehr gespannt, welche Ideen und Anregungen die jungen Villacher:innen für die Stadt der Zukunft haben“, sagen Bürgermeister Albel und Vizebürgermeisterin Katholnig.

Workshops „Stadt der Zukunft“ Die altersgerechten Workshops mit Expert:innen vom ARCHITEKTUR_SPIEL_RAUM KÄRNTEN widmen sich spielerisch den Bedürfnisse und Vorstellungen der jungen Stadtraum-Nutzer:innen. Angeboten werden zwei Module für Kinder und Jugendliche bis zur 9. Schulstufe. Workshopdauer: 3 Stunden

Uhrzeit: 9 bis 12 Uhr

Ort: lebensRAUM, Postgasse 6, 9500 Villach

Maximal 25 Teilnehmer:innen Buchbare Termine: siehe villach.at/workshops

Info im Detail: [email protected]