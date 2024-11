Happy End bei Suchaktion: Vermisster Pensionist wohlauf gefunden

Veröffentlicht am 16. November 2024, 21:39 / ©Diakonie de La Tour

Zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften kam es am heutigen Samstagabend, 16. November, im Raum Villach (Kärnten) aufgrund einer Suchaktion. Ein Pensionist wurde seit den Nachmittagsstunden aus einem Pflegeheim in Maria Gail vermisst. Mehr dazu liest du hier: Großeinsatz: Suchaktion nach vermisster Person läuft.

Suchaktion geglückt: Vermisste Person wohlauf gefunden

Nun konnte seitens der Einsatzkräfte Entwarnung gegeben werden. Die Suchaktion nahm zum Glück ein gutes Ende. „Der Vermisste konnte kürzlich von einer Polizeistreife wohlauf gefunden werden“, bestätigt Bezirksinspektor David Jank gegenüber 5 Minuten. Ein besonderer Dank geht dabei an die 5 Minuten Community. „Wir haben mehrere Hinweise erhalten, durch die der Suchradius schnell eingegrenzt und der Vermisste letztendlich gefunden werden konnte“, so der Beamte.

©Diakonie de La Tour ©Diakonie de La Tour

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2024 um 21:51 Uhr aktualisiert