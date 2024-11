„Sonne setzt sich durch“: So wird das Wetter in Kärnten am Sonntag

Am Sonntag erreichen die Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad.

Veröffentlicht am 16. November 2024, 22:04 / ©Thomas Kaiser

„Am Sonntagvormittag sind viele Täler und Becken von Nebel und Hochnebel überzogen. Sie lösen sich im Laufe des Vormittags aber auf und die Sonne setzt sich durch“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Auch von Velden über Völkermarkt bis Sankt Andrä soll es zunehmend sonnig werden. „Am Nachmittag ziehen von Westen her mittelhohe Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken“, so die Wettervorhersage weiter. Die Höchstwerte sollen voraussichtlich zwischen 5 und 9 Grad liegen.