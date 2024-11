Tödlicher Alpinunfall in Tirol: Deutscher Bergsteiger stürzte in den Tod

Veröffentlicht am 17. November 2024, 06:28 / ©Montage: Canva

Zwei deutsche Bergsteiger, ein 40-jähriger Mann und sein 66-jähriger Begleiter, hatten eine Tour zum Gipfel der Verpeilspitz am Kaunergrat unternommen. Die beiden Männer aus dem Raum München hatten ihren Aufstieg früh am Morgen in Plangeross gestartet und folgten dem gut markierten Weg zum Gipfel.

66-Jähriger musste alles mitansehen

Nachdem sie mehrere Stunden unterwegs waren, entschlossen sich die Bergsteiger, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, die Tour abzubrechen und den Abstieg zu beginnen. „Gegen 14.30 Uhr kam es auf einer Seehöhe von 3.250 Metern zum Absturz des 40-jährigen Mannes. Der 66-jährige Begleiter ging hinter der Verunfallten und konnte wahrnehmen, wie sein Kollege auf einem Schneefeld plötzlich den Halt verlor und in weiterer Folge über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe stürzte“, heißt es seitens der Polizei. Der 66-jährige Begleiter alarmierte umgehend die Einsatzkräfte per Alpinnotruf.

Jede Hilfe kam zu spät

Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod des 40-jährigen Mannes festgestellt werden. Der verletzte Bergsteiger wurde mit einem Polizeihubschrauber mittels Taus geborgen und ins Tal geflogen. Der 66-jährige Begleiter wurde unverletzt von der Bergrettung geborgen und in Sicherheit gebracht.

Unzählige Einsatzkräfte beteiligt

Bei dem Einsatz waren mehrere Rettungseinheiten im Einsatz: Neben der Alpinpolizei Wenns und Ötz sowie zwei Streifen der Polizei, war die Bergrettung Innerpitztal aktiv. Auch der Notarzthubschrauber Martin 8 sowie der Polizeihubschrauber Libelle Tirol unterstützten die Rettungsaktion.