Über ein Drittel der Österreicher greift zu Eigenmarken im Drogeriemarkt

Der Preis spielt bei Drogerie-Einkäufen in Österreich eine zentrale Rolle: Knapp drei Viertel der Bevölkerung achten stark oder sehr stark darauf. Eine repräsentative Befragung zeigt, dass 44 Prozent der Konsumenten häufiger zu Eigenmarken greifen, um Kosten zu sparen. Dabei ist nicht nur der Preis entscheidend: 67 Prozent schätzen die hohe Qualität, 47 Prozent haben bereits positive Erfahrungen gemacht. Eigenmarken decken bei einem Drittel der Befragten bereits 40 bis 60 Prozent des Einkaufs ab. Zwei Drittel bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis von Eigenmarken besser oder deutlich besser als das von Markenprodukten.

Nachhaltigkeit wird wichtiger

Neben dem Preis gewinnt auch Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Jeder Zweite (51 %) ist bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr zu zahlen, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 62 Prozent. Diese Bereitschaft steigt weiter, wenn es um nachhaltige Eigenmarken geht: 78 Prozent der Befragten akzeptieren höhere Preise, darunter fast alle (94 %) in der jüngeren Altersgruppe. Mehr als die Hälfte der Befragten würde bis zu 10 Prozent mehr bezahlen, knapp ein Drittel sogar bis zu 20 Prozent.

Ausnahmen beim Preisbewusstsein

Trotz des Trends zum Sparen gibt es Produktgruppen, bei denen der Preis für viele keine Rolle spielt. 64 Prozent der Befragten achten bei Babyartikeln nicht darauf, ähnlich ist es bei Tiernahrung, wo 46 Prozent nie auf den Preis schauen. Andererseits zeigen sich besonders hohe Sparbereitschaft bei Produkten wie Waschmitteln (65 %), Toilettenpapier (62 %), Duschgel und Haushaltsreinigern (jeweils 56 %).

Unterschiede zwischen den Geschlechtern

Die Befragung zeigt Unterschiede im Einkaufsverhalten von Frauen und Männern. Frauen vergleichen häufiger Preise (54 % vs. 45 %) und nutzen öfter Rabattaktionen (40 % vs. 29 %). Sie sind zudem eher bereit, auf nicht notwendige Dinge zu verzichten (41 % vs. 31 %). Männer sind bei Hautpflege weniger preissensibel (15 % achten nie auf den Preis vs. 8 % der Frauen), während bei Rasierprodukten mehr Frauen den Preis außer Acht lassen (23 % vs. 17 % der Männer). Einen deutlichen Unterschied gibt es bei Kosmetik: 45 Prozent der Männer achten nie auf den Preis, aber nur 16 Prozent der Frauen.

Nähe zum Wohnsitz zählt

Die Wahl des Drogeriemarkts hängt für die meisten von der Nähe zum Wohnsitz ab. Danach folgen Preisniveau, Sortimentsvielfalt und spezielle Angebote. Das Eigenmarken-Sortiment wird von vielen als wichtiger Faktor genannt. Zwei Drittel der Befragten fühlen sich gut, wenn sie beim Drogerie-Einkauf sparen können, und die Hälfte freut sich über viele Rabatte.