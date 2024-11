Polizei Steiermark meldet Rekordzahlen bei Bewerbungen und neuen Beamten

Im Jahr 2024 gingen rund 1.500 Bewerbungen bei der Landespolizeidirektion ein, fast doppelt so viele wie noch 2022. Auch die Zahl der Polizeischüler erreichte mit 300 neuen Auszubildenden einen Höchststand. Derzeit sind mehr als 600 Polizeischüler in Ausbildung. „Die Personaloffensive wurde in der Steiermark in den letzten beiden Jahren konsequent umgesetzt. Der eingeschlagene Weg wird auch im kommenden Jahr forstgesetzt“, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Zahl der Polizeischüler auf Rekordhoch

Auch die Zahl der Polizeischüler erreicht einen Höchststand. Im Dezember 2024 starten 56 neue Auszubildende in ihre Grundausbildung, was die Gesamtzahl der Polizeischüler auf 300 anhebt. Insgesamt sind mehr als 600 Auszubildende in der Polizeischule Steiermark, die damit ebenfalls zu den höchsten Zahlen der letzten Jahre zählt.

Neue Polizisten verstärken die Bezirke

Im Jahr 2024 hat die Polizei Steiermark 190 neue Polizistinnen und Polizisten nach Abschluss ihrer Ausbildung in den Regeldienst übernommen. Besonders die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Liezen profitieren von dieser Verstärkung. Auch die großen Städte Graz und Leoben verzeichnen Zuwächse.

Attraktive Anreize für Bewerber

Die steigenden Bewerberzahlen sind nicht zuletzt auf die erfolgreiche Kampagne „Ich kann’s werden“ zurückzuführen, die mit attraktiven Anreizen und modernen Bewerbungsmöglichkeiten potenzielle Kandidaten anspricht. Dazu gehören ein erhöhtes Einstiegsgehalt für Polizeischüler, die Übernahme von Führerscheinkosten und das Klimaticket. Das Ziel: Eine wettbewerbsfähige und moderne Polizei, die auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingeht. Polizeischüler erhalten ein erhöhtes Einstiegsgehalt, das im zweiten Jahr auf ca. 3.010 Euro brutto ansteigt. Es werden das Klimaticket und die Kosten für den Führerschein (Klasse B) übernommen.