Halbleiter-Riese Infineon rechnet 2025 mit verhaltenem Geschäftsverlauf

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stieg der Konzernumsatz des Halbleiter-Riesen „Infineon“ um sechs Prozent auf 3.919 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Vorquartal waren es noch 3.702 Millionen Euro. Zu dem Umsatzanstieg haben alle vier Segmente beigetragen, dazu gehören Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power & Sensor Systems (PSS) sowie Connected Secure Systems (CSS).

„Stellen uns auf einen verhaltenen Geschäftsverlauf ein“

Dennoch sind die Erwartungen für 2025 eher gedämpft, wie Infineon-Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck ausführt: „Infineon hat das Geschäftsjahr 2024 gut gemeistert und im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen“, so Hanebeck, „aktuell bieten unsere Endmärkte, mit der Ausnahme von künstlicher Intelligenz, jedoch kaum Wachstumsimpulse, die zyklische Erholung verzögert sich. Der Abbau erhöhter Lagerbestände dauert an.“ Die Sicht auf die Nachfrageentwicklung über ein, zwei Quartale hinaus werd laut dem Experten durch kurzfristiges Bestellverhalten und Bestandsabbau getrübt. „Daher stellen wir uns für 2025 auf einen verhaltenen Geschäftsverlauf ein.“

©Infineon Technologies AG Am Foto: Infineon-Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck

2025 weitere Investitionen in Villach geplant

Dennoch sind auch im Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Höhe von etwa 2,5 Milliarden Euro geplant. Ein Schwerpunkt liege dabei in der Fertigstellung des vierten Fertigungsgebäudes in Dresden. Erhebliche Mittel sollen jedoch auch für den Erwerb von Anlagen für die Produktion von Halbleitern auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid an den Standorten Kulim, Malaysia und Villach, Österreich verwendet werden.