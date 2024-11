Wiener (53) vor den Augen seiner Frau von Bus überrollt

In Wien-Simmering kam es zu einem tödlichen Unfall.

In Wien-Simmering kam es zu einem tödlichen Unfall.

Veröffentlicht am 17. November 2024, 10:10 / ©Montage: Google Street View/ Canva

Es war Samstagabend, 16. November, gegen 21 Uhr. Der 53-jährige Wiener war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau unterwegs. „Der 53-Jährige befand sich am Gehsteig der Grillgasse und wollte diese vermutlich überqueren und lief dabei in die rechte Seite des vorbeifahrenden Linienbusses“, berichtet die Polizei. Der 53-Jährige wurde in der Folge vom Linienbus überrollt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch vor Ort – vor den Augen seiner Frau. Die Frau blieb unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 11:40 Uhr aktualisiert