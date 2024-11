„Steiermark trifft Kärnten“: So feierte Graz am 46. Kärntnerball

Veröffentlicht am 17. November 2024, 10:21 / ©5 Minuten

Am Samstag, 16. November, war die Seifenfabrik Graz der Ort, an dem sich alles um Tracht, Musik und gute Laune drehte – der 46. Kärntnerball war in vollem Gange! Unter dem Motto „Steiermark trifft Kärnten“ feierten die Gäste einen unvergesslichen Abend voller Tradition und Lebensfreude.

Der Auftakt

Um 21 Uhr eröffneten die rund 150 Sänger des Kärntner Chors den Ball mit einer stimmungsvollen Darbietung. Wer es gemächlicher mochte, konnte sich beim Sekt-Empfang ein bisschen einstimmen und die ersten Schritte wagen. Die Tanzfläche war schnell voll, als die Jungen fidelen Lavanttaler ihre Musik zum Besten gaben. Ein Mix aus Volksmusik und Partyhits heizte der Menge ordentlich ein!

Kärntnerball in Bildern: Die besten Momente des Abends

Beim 46. Kärntnerball in Graz war 5 Minuten hautnah für dich dabei! Wir haben die unvergesslichsten Momente des Abends eingefangen. Hier kannst du dich durchklicken: