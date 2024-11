Süße Fellnasen warten im Villacher Tierheim auf ein neues Zuhause

Egal ob Hund, Katze, Vogel oder Nagetier: Etliche Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf ein Für-immer-Zuhause. Aber auch um Fundtiere kümmern sich die Tierpfleger liebevoll. Einige von ihnen wollen wir euch am heutigen Sonntag genauer vorstellen.

Saturn wartet sehnsüchtig auf ein neues Zuhause

männlich

kastriert

rot getigert

zirka 1 bis 2 Jahre alt

Kater „Saturn“ wartet im Tierheim sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Er ist äußerst menschenbezogen und liebt es, zu kuscheln. Leider leidet die Fellnase an Feline chronischer Gingivostomatitis – also einer Entzündung des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut. Trotz seiner Krankheit ist Saturn aber ein echter Schatz und freut sich auf ein fürsorgliches Zuhause, das ihm die nötige Pflege schenkt.

©Tierheim Villach Kater „Saturn“ wartet im Tierheim sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

Wer hat ein Herz für Amico?

Hunderasse „Lagotto Romagnolo“

grau

männlich

geboren: 24. September 2021

Amico ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Der bestens erzogene Rüde folgt zuverlässig auf Kommandos und ist ein angenehmer Begleiter, der gerne in Gesellschaft von Artgenossen ist. Der Vierbeiner baut eine enge Bindung zu einer Hauptbezugsperson auf und braucht eine ruhige Umgebung ohne Kleintiere oder Kinder. Seine Leidenschaft sind lange Spaziergänge und Wanderungen, bei denen er mühelos mithalten kann. Amico eignet sich perfekt für ein aktives Zuhause, das ihm die Aufmerksamkeit und Bewegung bietet.

©Tierheim Villach Amico ist ein bestens erzogener Rüde.

Wer kennt uns?

Ein Nymphensittich wurde am 7. November 2024 in der Doktor-Semmelweisstraße in Villach aufgefunden, ein weiterer Paradiesvogel am 8. November 2024 im Karawankenweg nahe der Hofer-Filiale. Beide befinden sich nun im Tierheim Villach. Die Besitzer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04242/54125 zu melden.

©Tierheim Villach | Die Vögel befinden sich aktuell im Tierheim Villach.

Vermisst du mich?

Auch diese Katze wurde am 8. November 2024 in der Oberen Fellach in Villach aufgefunden und befindet sich derzeit im Tierheim Villach. Die Besitzer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04242/54125 zu melden.

©Tierheim Villach Weißt du, wo ich hingehöre?

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.