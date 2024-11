Kind (4) tot in Wohnung aufgefunden

Tragödie in Wien.

Am heutigen Sonntag, dem 17. November 2024, um 7.30 Uhr wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten alarmiert. Dabei machten sie einen schockierenden Fund: In der Wohnung eines Mehrparteienhauses fanden die Polizisten ein lebloses vierjähriges Kind, den Vater, der kurz zuvor den Notruf gewählt hatte, sowie die Mutter des Kindes vor. „Die Mutter wies ebenso Verletzungen auf“, so die Landespolizeidirektion Wien.

Tötungsdelikt vermutet

Für das Kind kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. „Aufgrund der Verletzungen muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden“, so die Polizei. Die Mutter, eine 29-jährige Türkin, wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auch sie hatte Verletzungen und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien hat umgehend die Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 10:42 Uhr aktualisiert