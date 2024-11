Natalia Slatosch triumphiert bei Kärntner Fotolandesmeisterschaft

Veröffentlicht am 17. November 2024, 10:54 / ©LPD Kärnten/Jannach

Im „k & k Kultur- und Kommunikationszentrum“ in St. Johann im Rosental wurden am Samstag die Gewinner der unterschiedlichen Kategorien von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Anselm Wunderer, dem Präsidenten des Österreichischen Verbandes der Fotografie (ÖVF), feierlich mit Medaillen und Urkunden ausgezeichnet. Ihre Werke sind dort noch bis zum 29. November zu sehen.

Das sind die Gewinner: In den Kategorien: Monochrom: Natalia Slatosch

Natalia Slatosch Color: Natalia Slatosch

Natalia Slatosch Spezialthema „Kärnten“: Wolfgang Hinteregger In Kombination: 1. Platz und damit Landesfotomeisterin: Natalia Slatosch

und damit Landesfotomeisterin: Natalia Slatosch 2. Platz: Stefan Radi

Stefan Radi 3. Platz: Johanna Schratzer

Bei seinen Begrüßungsworten sagte Kaiser, er freue sich am Ende des „Jahres der Fotografie“ die Prämierung der besten Bilder der Landesmeisteschaften vornehmen zu können. „Fotografie ist eine Liebeserklärung mit dem Leben“, zitierte Kaiser den amerikanischen Fotografen Burk Uzzle. „Mein erster Rundblick zeigt, dass es bei den ausgestellten Werken genau in diese Richtung geht. Diese Ausstellung ist eine Einladung dazu, sich mit Fotografie als Kunst zu beschäftigen“, so Kaiser. ÖVF-Präsident Wunderer erklärte, der Kärntner Landesverband sei zwar „noch ein kleines Pflänzchen, aber es sind viele tolle Ansätze zu sehen.“ Er dankte allen und Teilnehmenden herzlich fürs Mitmachen.