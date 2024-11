Brand verhindert: Besitzer handelte geistesgegenwärtig

Veröffentlicht am 17. November 2024, 11:17 / ©FF Gnies

Am Samstag, dem 16. November 2024, wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Gnies, Sinabelkirchen und Hochenegg zu einem Garagenbrand in Unterrettenbach in Sinabelkirchen gerufen. Der Alarm ging um 9 Uhr ein, doch dank des schnellen Handelns des Besitzers konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Schnelles Handeln des Besitzers verhinderte größere Schäden

„Durch das beherzte Eingreifen des Besitzers, indem er die Garagentüre verschloss, erstickten die Flammen im Fahrzeuginneren und so konnte sich der Brand nicht weiter ausbreiten. Gemeinsam wurde das Fahrzeug von den eingesetzten Feuerwehren aus der Garage geschoben und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Weiteres wurde mit der Wärmebildkamera das Fahrzeuginnere auf Glutnester kontrolliert“, teilt die FF Gnies mit. Im Einsatz standen die FF Gnies mit TLFA 500 und KLFA, die FF Sinabelkirchen mit HLF4, die FF Hochenegg mit HLF2 und LF-B, die Polizei sowie das Rote Kreuz.